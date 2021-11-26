《傳聞》成人奶粉成乳業新增長點；本地地產股走弱有因

《傳聞》市場消息稱，內地６０歲以上人口逾２﹒６億，成人奶粉成為乳業行業市場新增點
，中國飛鶴（０６１８６）股價回落至１１元水平有一定承接力。
美聯儲局可能提早收水，物業資產價格首當其衝，據聞基金部署減持本地地產發展股，令本
地地產股股價走弱，未有因為新盤銷情不俗而造好。新地（０００１６）昨日以９９﹒１元收市
，下跌０﹒８５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|市場動向26/11/2021
亞洲知識產權營商論壇「迸發創新‧持續發展與增長動力」
|財經熱話26/11/2021
【虛幣世界】感恩節加密貨幣攀升，多款山寨幣上揚
|中國故事25/11/2021
《神州經脈》美擴大實體清單涉多間中企 滬指低收三千六無功而返
|財經熱話25/11/2021
國策來祝福 電力股穩升 華潤電力曾飆一成
|財經熱話25/11/2021
【酒向高端】啤酒市場轉戰高檔 潤啤百威揀邊杯？
|財經熱話25/11/2021
珠澳放寬通關大行齊唱好 濠賭股強勢持續全線上升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰