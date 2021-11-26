《傳聞》成人奶粉成乳業新增長點；本地地產股走弱有因

《傳聞》市場消息稱，內地６０歲以上人口逾２﹒６億，成人奶粉成為乳業行業市場新增點

，中國飛鶴（０６１８６）股價回落至１１元水平有一定承接力。

美聯儲局可能提早收水，物業資產價格首當其衝，據聞基金部署減持本地地產發展股，令本

地地產股股價走弱，未有因為新盤銷情不俗而造好。新地（０００１６）昨日以９９﹒１元收市

，下跌０﹒８５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

