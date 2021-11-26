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即市新聞

26/11/2021 09:01

《傳聞》成人奶粉成乳業新增長點；本地地產股走弱有因

　　《傳聞》市場消息稱，內地６０歲以上人口逾２﹒６億，成人奶粉成為乳業行業市場新增點
，中國飛鶴（０６１８６）股價回落至１１元水平有一定承接力。
　　美聯儲局可能提早收水，物業資產價格首當其衝，據聞基金部署減持本地地產發展股，令本
地地產股股價走弱，未有因為新盤銷情不俗而造好。新地（０００１６）昨日以９９﹒１元收市
，下跌０﹒８５元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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