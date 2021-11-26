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即市新聞

26/11/2021 12:11

《魚缸博客》濰柴動力料成氫能新勢力，受惠國策潛力爆發可期！

　　《魚缸博客》今日博客同大家睇下濰柴動力（０２３３８），睇中佢嘅氫能可能成為新勢力

　　濰柴動力主要從事研發、生產及銷售發動機、汽車及汽車零部件及提供智能物流服務。公司
早前投資１﹒６３億美元於加拿大清潔能源燃料電池商、主力發展氫能的巴拉德動力
（Ｂａｌｌａｒｄ　Ｐｏｗｅｒ），佔該公司１９﹒９％股份，並獲得巴拉德新一代ＬＣＳ中國
獨家生產權。另外，公司以４８００萬英鎊收購英國錫里斯（Ｃｅｒｅｓ　Ｐｏｗｅｒ）兩成股
份，共同研發固態氧化物燃料電池。
　　為何博客認為氫能成新勢力？全球逐步發展新能源汽車，在燃料電池電動汽車中，氫燃料電
池車發展較多，氫能車經車輛內置電池，令氫氣及氧氣化學燃燒，並產生驅動汽車動能，過程中
會產生水，無二氧化碳排放，因此視為環保能源。
　　公司曾表示，正積極開發氫燃料電池，該類電池是商用車主要新能源之一，又稱已掌握兩項
關鍵核心技術，並在全國推動開通２９條里程合共約１０００萬公里的燃料電池公交運營專線，
更推動興建６座加氫站。一旦氫能大力發展，濰柴可能瞬間爆起，潛力不能忽視。
　　早前內地建築機械銷售弱疲弱，加上魚缸氣氛低迷，股價自９月初起回調，一度跌至
１２﹒７６銀，一直橫行至本月１７日後輕微反彈，但去到２３日升至保力加通道頂部
１４﹒６７元後再度回調，料股價仍處低位橫行格局。短線來看，博客建議在１３﹒３銀吸納，
上望目標１５銀，跌穿１３銀就走人啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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