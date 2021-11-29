《魚缸博客》中教估值合理且避開政策地雷，１３﹒５銀可吸！

《魚缸博客》今日博客建議大家可留意中教控股（００８３９）。

首先，公司業績表現好。公司最新公布全年純利１４﹒４４億人民幣，按年升１﹒２８倍。

普遍大行都看好。花旗話基於中教控股穩健嘅增長同未來潛在嘅優質併購，調升２０２２和

２０２３年核心盈利預測，並預計股價有進一步上漲空間，維持對公司嘅「買入」評級，不過考

慮到近期教育行業估值下調，將公司目標價輕微下調４﹒２％至２３港銀。麥格理就話，集團充

裕嘅現金狀況同教育資源應成為其新校區發展同潛在收購和擴張嘅堅實基礎，分別上調集團

２０２２及２３財年嘅淨利預測０﹒９％及０﹒５％，但目標價由２４銀下調至２３﹒５銀。

另外，神州印發《關於推動現代職業教育高質量發展嘅意見》鼓勵職業教育發展嘅指導政策

，屬於自《職業教育法修訂草案》以來，又一項對職業教育發展起到重大推動作用嘅政策文件，

反映神州將加強頂層設計，為職業技能培訓嘅發展提供更好嘅政策支持。

公司主要業務為運營高等教育及職業教育學校，及於澳洲和英國提供教育服務，反映公司受

惠未來國策，並唔係政策針對嘅幼兒教育同中小學補習教育。依家走勢麻麻，主要都係因為整個

板塊氣氛差，受不確定性拖累。

估值方面，目前預測市盈率約１５倍，其實博客覺得已經跌到價值位，魚缸預期公司未來兩

年都有約１５至２０巴仙增長，呢個估值絕對合理。

不過博客留意到近期沽空率較大，上星期五有成３４％，所以大家可以等調整至約１３﹒５

銀買入，目標１７銀，但收穿１２﹒２銀走佬！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

