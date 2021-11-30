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即市新聞

30/11/2021 09:00

《傳聞共賞》疫情有利網上電子產品銷售；資金流入自動駕駛板塊

《傳聞共賞》　　疫情有利網上電子產品銷售；內地風電裝機快速增長
　　　　　　　　資金流入自動駕駛板塊；哈爾濱動力（１１３３）升級轉型

《昔日傳聞》　　盈富（０２８００）邀資產管理商提建議，為換經理人鋪路
　　　　　　　　農夫山泉（９６３３）拓茶飲料產品；匯控成大戶造淡棋子
　　　　　　　　傳阿里巴巴現斬倉盤；海爾智家（６６９０）海外市場續增
　　　　　　　　佳兆業（０１６３８）西營盤東邊街地盤放售，估價５億
　　　　　　　　光伏玻璃價格偏軟；小鵬汽車（０９８６８）產能訂單續增
　　　　　　　　成人奶粉成乳業新增長點；本地地產股走弱有因
　　　　　　　　拆息升有利銀行股息差；粵海擴大水資源項目投資
　　　　　　　　五菱汽車（００３０５）配件訂單增；港股資金流走
　　　　　　　　傳內地將出台氫能產業政策；中鐵建訂單穩增
　　　　　　　　紙漿價格回落有利紙業；內地海上風電建設提速
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）電池訂單增；招金加大海外投資
　　　　　　　　鄭煤機（５６４）受益汽車部件業務；中國核電發電佔比升
　　　　　　　　企業上市趕搭尾班車；基金抄底國企股
　　　　　　　　油價回落有利煉化業務；濰柴力拓氫燃料電池業務
　　　　　　　　內地香港提前下月初「小通關」，初步每日名額數百人
　　　　　　　　航運運費高企不下；高端化帶動青啤（０１６８）銷量續增
　　　　　　　　水泥行業成本下跌；多晶硅供應緊張

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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