《傳聞共賞》疫情有利網上電子產品銷售；資金流入自動駕駛板塊

《傳聞共賞》 疫情有利網上電子產品銷售；內地風電裝機快速增長

資金流入自動駕駛板塊；哈爾濱動力（１１３３）升級轉型



《昔日傳聞》 盈富（０２８００）邀資產管理商提建議，為換經理人鋪路

農夫山泉（９６３３）拓茶飲料產品；匯控成大戶造淡棋子

傳阿里巴巴現斬倉盤；海爾智家（６６９０）海外市場續增

佳兆業（０１６３８）西營盤東邊街地盤放售，估價５億

光伏玻璃價格偏軟；小鵬汽車（０９８６８）產能訂單續增

成人奶粉成乳業新增長點；本地地產股走弱有因

拆息升有利銀行股息差；粵海擴大水資源項目投資

五菱汽車（００３０５）配件訂單增；港股資金流走

傳內地將出台氫能產業政策；中鐵建訂單穩增

紙漿價格回落有利紙業；內地海上風電建設提速

比亞迪（０１２１１）電池訂單增；招金加大海外投資

鄭煤機（５６４）受益汽車部件業務；中國核電發電佔比升

企業上市趕搭尾班車；基金抄底國企股

油價回落有利煉化業務；濰柴力拓氫燃料電池業務

內地香港提前下月初「小通關」，初步每日名額數百人

航運運費高企不下；高端化帶動青啤（０１６８）銷量續增

水泥行業成本下跌；多晶硅供應緊張



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

