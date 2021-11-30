《傳聞》資金流入自動駕駛板塊；哈爾濱動力（１１３３）升級轉型

《傳聞》新能源車繼續成為熱炒對象，據悉資金進一步流向自動駕板塊股份，包括百度

（０９８８８）等股份。

哈爾濱動力（０１１３３）昨日逆上升１３％，以３﹒８８元收市。傳聞哈動業務加速升級

轉型，發展風電、環保等綠色清潔產業，走勢有向上突破跡象，可在３﹒５至３﹒６元留意。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

