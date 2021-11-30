《魚缸博客》舜宇（２３８２）跑贏大市，回落些少買得過

《魚缸博客》受到隻Ｏｍｉｃｒｏｎ陀衰家，魚缸近幾日都好ｓａｄ吓，今日仲要試埋今年

低位，唉！不過博客今日就留意到隻舜宇（０２３８２）走勢幾靚仔！

舜宇自１０月跌穿咗２００銀，之後呢個半月都有唔錯升幅，反覆造好升咗兩成。

大摩就出咗研究報告講舜宇，引述舜宇管理層估計下年智能手機鏡頭嘅升級就會開始，物料

清單成本會由５Ｇ相關部件轉至鏡頭，另主要代工機構亦都尋求緊唔同功能嘅鏡頭以應付高端市

場。舜宇管理層希望通過喺高端領域嘅技術同領先地位，繼續保持市佔領導地位。管理層維持對

手機攝像模組的毛利率預測，於本年度會有所改善的預期。

大摩仲話舜宇嘅ＶＲ同ＡＲ設備都做得唔錯，未來兩三年呢方面嘅增長會加快，而相關嘅設

備需求都會快速上升。舜宇都講到自己喺光波導項目有市場領先地位，對未來ＡＲ業務更加有幫

助。

舜宇價位近來都硬淨，大市潛底嗰時都無跟跌而且可以跑贏，相信升浪仲會持續。不過短期

嚟講，舜宇升得多少少，而且ＲＳＩ都偏高，日線圖今日都見到少少十字星形態，價位可能要回

一回先。所以博客建議可以十天線同廿天線之間，２２２至２２９銀吼入，目標睇２５０銀，跌

穿２１３銀就要走走先。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

