《傳聞》傳淡友開始分段補倉；控疫佳海外生產訂單加快流向內地

《傳聞》恒生指數昨日（３０日）最低見２３１００水平，觸發了斬倉盤盤，傳聞淡友開始

分段補回空倉，包括港交所（００３８８），預期港交所４００元至４２０元防線有不俗支持力

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中國防控疫情做得最好，傳聞海外生產訂單加快流向內地廠家，有助中國製造業搶佔更多海

外市場份額，ＴＣＬ電子（１０７０）昨日逆市上升８仙，短期可能進一步反彈。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

