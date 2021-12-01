《傳聞》光伏硅料價格高位回調；外貿強勁利好內地港口股

《傳聞》市場消息稱，近期光伏產業硅料價格開始高位回調，預期光伏上游產業概念股借勢
整固。生產多晶硅的保利協鑫（０３８００）昨日（３０日）以２﹒８７元收市，下跌０﹒１１
元。
由於產業鏈優勢突出，據悉中國外貿出口將繼續表現強勁，貨櫃碼頭港口股具抗跌力，中遠
海運港口（０１１９９）昨日逆市上升３仙，以６﹒１３元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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