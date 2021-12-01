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即市新聞

01/12/2021 11:59

《魚缸博客》通脹要炒食品股，旺旺走勢佳可後十天線吸納！

　　《魚缸博客》今次博客建議大家可以留意旺旺（００１５１）！
　　首先，近期公司業務見業務轉型，由幾年前嚴重依賴傳統渠道和單一品牌相比，目前已經通
過更多元化品牌及渠道拓展產品，估計會支持公司於２０２２至２０２４財年恢復收入增長。有
大行估計，為轉移原材料成本嘅壓力，公司將從２０２２年１月起，將其９０％嘅乳製品和飲料
、８０％嘅米餅和５０％嘅零食嘅本地銷售價格提高中單位數，為公司毛利率上升重新提供動力

　　另外，目前市場通脹非常厲害，最新美聯儲主席鮑威爾都承認通脹並非短暫性，反映高通脹
都會維持一段長時間！呢個時候，呢類食品股可以借勢提價對沖通脹影響；加上始終食品屬於必
需品，經濟好壞都要食，所以通脹環境下呢類公司較細機會比通脹壓死，甚至可以受惠。
　　再望下資金流，根據《經濟通報價機ＨＶ２》，近５日平均主動買沽比率為６１％，目前更
見１００％；ＣＣＡＳＳ方面，頭十位券商持貨越來越集中，市場參與者亦逐漸減少，亦可視為
其中一個偏利好後市嘅訊號。
　　公仔圖方面，自９月起已形成上升軌，大幅跑贏同期恒指甚至唔少成份股，反映股價好強勢
。依家市況差，所謂「寧買當頭起，咪買當頭跌」。博客建議待股價回落十天線（約６﹒３５銀
）吸納，目標價７﹒２銀，但收穿６﹒１銀就要走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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