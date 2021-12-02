《傳聞》本地地產股沽壓未止；中信建投積極布局北交所

《傳聞》美國聯儲局擬加快縮減債步伐，為明年中加息鋪路。據悉利率敏感股如本地地產股

沽壓未止，繼續成為大戶減磅對象。新地（０００１６）昨日（１日）逆市下跌０﹒３５元。

另據悉中信建投証券（０６０６６）積極布局北交所，將推動新三板企業登陸北交所，成為

業務增長點，現水平可以低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

