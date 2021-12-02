  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2021 09:01

《傳聞》本地地產股沽壓未止；中信建投積極布局北交所

　　《傳聞》美國聯儲局擬加快縮減債步伐，為明年中加息鋪路。據悉利率敏感股如本地地產股
沽壓未止，繼續成為大戶減磅對象。新地（０００１６）昨日（１日）逆市下跌０﹒３５元。
　　另據悉中信建投証券（０６０６６）積極布局北交所，將推動新三板企業登陸北交所，成為
業務增長點，現水平可以低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話02/12/2021
【虛幣世界】美國出現首宗變種病毒感染個案，比特幣跌穿五萬七
中國故事01/12/2021
《神州經脈》財新製造業PMI意外萎縮　百城新樓價格環比下跌
財經熱話01/12/2021
新能源車鬥飆　理想小鵬同創新高
財經熱話01/12/2021
周焯華被捕濠賭股續捱沽　澳門賭業前景點睇？一文盡掌握！
大行報告01/12/2021
Omicron加周焯華事件　賭股係咪「賭」唔過？大行點評一目了然
財經熱話01/12/2021
【重新出發】港股12月開局得利 負面因素已反映？兩大主題吼得過！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金