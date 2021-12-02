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即市新聞

02/12/2021 12:00

《魚缸博客》魚缸重炒氫能概念且有資金掃貨，濰柴１５銀可吼！

　　《魚缸博客》博客建議大家重新留意濰柴動力（０２３３８）。
　　呢期魚缸唔係炒主題股，就係政策受惠股，近期市場重新炒返氫能產業股。神州有媒體報道
，發展氫能嘅「頂層設計」即將公布，傳會將氫能產業打造萬億級別。自從２０１９年《政府工
作報告》首次將氫能納入新能源布局後，濰柴就立即發展氫能業務，目前係神州氫燃料電池技術
領先，該公司亦打造緊全國首款重型商用車氫內燃機，佢生產嘅氫燃料電池公交車已喺濰坊、無
錫等地行走。
　　最新有官媒表示，近來多方搶灘佈局氫能等新能源領域、相關項目批量上馬嘅背後，係政策
嘅加持和資金嘅湧入。除氫能等相關產業發展規劃有望陸續發布外，多地碳減排支持工具亦開始
密集落地。
　　不過，氫能至今依然都仲流於概念，目前都仲未有公司有重大盈利貢獻。不過估值處於合理
區間。預測市盈率約１０倍，預測巿銷率約０﹒５倍，預測巿帳率約１﹒４４倍，全部都處於約
近五年嘅中位數，可以趁低作中線部署。
　　近期見成交大增，根據《經濟通ＨＶ２系統》，今日大戶主動買貨比率為８５％，近５日平
均大戶主動買貨比率為５５％。見個場開始重新炒翻熱，大家可以試試佢！
　　博客建議可趁回落至１５銀邊買入，目標２０銀，但收穿１３﹒５銀要走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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