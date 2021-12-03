《傳聞》傳東亞（２３）擬售藍十字保險，估將可套３億至４億美元

《傳聞》東亞銀行（０００２３）近年多次出售資產。市場消息指，該行正考慮出售保險業
務藍十字，並與投資銀行高盛為潛在交易展開工作，一旦成事，估計東亞將可套現３億至４億美
元，正式出售程序最快明年初啟動，但不排除東亞最終保留藍十字業務。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事03/12/2021
《京城近觀》延長產假能增加生育意願嗎？
|大行報告03/12/2021
【大行炒D乜】內銀股邊隻有「錢」途 一CLICK就知道
|開市Good Morning03/12/2021
溫鋼城：恒指22800有較大支持 滴滴回港上市港交所可加注？
|市場動向03/12/2021
越秀房產基金收購廣州超甲級寫字樓
|財經熱話03/12/2021
【虛幣世界】加密貨幣市場靠穩，惟泰達幣兌人民幣價格下跌
|財經熱話02/12/2021
【智慧生活夥伴獎】羅兵咸倡使用智慧邊境 來往中港無需經入境處過關
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰