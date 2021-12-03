《傳聞》傳東亞（２３）擬售藍十字保險，估將可套３億至４億美元

《傳聞》東亞銀行（０００２３）近年多次出售資產。市場消息指，該行正考慮出售保險業

務藍十字，並與投資銀行高盛為潛在交易展開工作，一旦成事，估計東亞將可套現３億至４億美

元，正式出售程序最快明年初啟動，但不排除東亞最終保留藍十字業務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

