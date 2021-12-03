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即市新聞

03/12/2021 11:59

《魚缸博客》受惠節能減耗國策，海螺水泥３５﹒９銀可吸納！

　　《魚缸博客》博客今日同大家睇下水泥股海螺水泥（００９１４）。
　　集團截至２０２１年９月止九個月，集團營業額下降１﹒９％至１２１７﹒１１億元人民幣
，股東應佔溢利下跌９﹒５％至２２３﹒９億元，惟主因受到早前限電措施影響。另外，集團在
上月底增持西部水泥（０２２３３）８３４萬股，每股平均價１﹒３２４４元，最新持股量增加
２６﹒１４％。
　　受成本價格走低、下游需求轉淡等因素影響，近期全國水泥價格回落。不過，有業內人士認
為，隨著北方限產力度加大，水泥價格進一步走低機率較低。
　　更重要的是，國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部、市場監管總局及國家能源局
發布《高耗能行業重點領域能效標杆水平和基準水平（２０２１年版）》通知，規定水泥熟料單
位產品綜合能耗標杆水平為每噸１００千克標準煤，基準水平每噸１１７千克標準煤。有關政策
將有利推動水泥行業節能減碳，減低能耗成本，作為行內龍頭的海螺水泥應可受惠。
　　從日線圖來看，隨著水泥價格逐步下降，海螺水泥股價自９月初升至４８﹒６元後持續向下
，多次在２０天平均線遇上阻力，呈現下降軌道。不過，股價於１１月３０日跌至保力加通道底
部３６﹒２１元已見支持，ＭＡＣＤ牛差距亦逐步擴闊，短期走勢料有改善。博客建議大家可以
在３５﹒９元吸納，上望目標４０銀，跌穿３５銀就離場。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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