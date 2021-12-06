《傳聞共賞》金管研物業替代付款不經律師行，歐美基金加倉港交所

《傳聞共賞》 金管局研替代付款機制不經律師行，涉按揭物業用本票交收

歐美基金加倉港交所（３８８）；中冶低碳改造工程訂單增

紫金（０２８９９）海外礦產收入升；中芯力爭市場佔率



《昔日傳聞》 傳東亞（２３）擬售藍十字保險，估將可套３億至４億美元

酷派搶佔內地手機市佔率；煤價回落有利水泥行業

半掛車海外市場需求大；內地氧化鋁價格高位徘徊

期指大戶夾淡倉；歐美基金加倉亞股科網股成低吸目標

本地地產股沽壓未止；中信建投積極布局北交所

銀行搶攻港漂，優惠按息低至Ｈ＋１﹒２８厘

傳淡友開始分段補倉；控疫佳海外生產訂單加快流向內地

光伏硅料價格高位回調；外貿強勁利好內地港口股

疫情有利網上電子產品銷售；內地風電裝機快速增長

資金流入自動駕駛板塊；哈爾濱動力（１１３３）升級轉型

盈富（０２８００）邀資產管理商提建議，為換經理人鋪路

農夫山泉（９６３３）拓茶飲料產品；匯控成大戶造淡棋子

傳阿里巴巴現斬倉盤；海爾智家（６６９０）海外市場續增

佳兆業（０１６３８）西營盤東邊街地盤放售，估價５億

光伏玻璃價格偏軟；小鵬汽車（０９８６８）產能訂單續增

成人奶粉成乳業新增長點；本地地產股走弱有因

拆息升有利銀行股息差；粵海擴大水資源項目投資



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

