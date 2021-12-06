《傳聞》金管局研替代付款機制不經律師行，涉按揭物業用本票交收

《傳聞》去年平安夜黃馮律師行突被香港律師會接管，殃及多名無辜小業主，事件最終獲得
解決。市場消息指，金管局為防範同類事件發生，繼續推進不經律師行的物業交易替代付款機制
的研究。據悉，替代付款機制初步建議方案，擬只適用於涉及按揭貸款的物業交易，並用本票作
交收，有關方面期望明年中左右可推新付款機制。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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