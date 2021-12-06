《傳聞》傳長實（０１１１３）向韓國國民年金售瑞銀倫敦總部物業

《傳聞》市場消息指，韓國國民年金及領盛投資管理將購入瑞銀位於倫敦的總部，代價

１２﹒５億英鎊（約１３３億港元）。據了解，現時瑞銀倫敦總部位於英國Ｂｒｏａｄｇａｔｅ

５，由長實（０１１１３）持有，消息指，長實早前已與不少潛在買家進行初步討論，而韓國

國民年金將是今次競投的贏家。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

