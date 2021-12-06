  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/12/2021 09:01

《傳聞》傳長實（０１１１３）向韓國國民年金售瑞銀倫敦總部物業

　　《傳聞》市場消息指，韓國國民年金及領盛投資管理將購入瑞銀位於倫敦的總部，代價
１２﹒５億英鎊（約１３３億港元）。據了解，現時瑞銀倫敦總部位於英國Ｂｒｏａｄｇａｔｅ
　５，由長實（０１１１３）持有，消息指，長實早前已與不少潛在買家進行初步討論，而韓國
國民年金將是今次競投的贏家。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向06/12/2021
銀行稅貸利率優惠比拼
大行報告06/12/2021
【大行炒D乜】摩通升中國神華中性　高盛升招商局港口逾兩成目標
開市Good Morning06/12/2021
溫傑：恒指23000有支持　年內降準機會微
財經熱話06/12/2021
【虛幣世界】加密貨幣市周六曾洗倉，比特幣曾低見四萬二
市場動向06/12/2021
構建生態圈和獲客場景 提供綜合金融服務
財經熱話06/12/2021
【陶觀天下】鮑威爾政策改口　新病株抗疫變陣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

3香港推出高性價比的「5G 股票王Lite SIM」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務Level 1

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金