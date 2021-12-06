《魚缸博客》中國神華受惠國策且估值低廉，１８銀可吼入！

《魚缸博客》博客最近留意緊中國神華（１０８８）！

首先，見近期國策繼續支持煤炭行業，全國煤炭交易會早前公布２０２２年煤炭長期合同簽

訂履約方案徵求意見稿，２０２２年煤炭合同基準價可能上調３１％至每噸７００元人民幣。上

述政策反映咩？反映政府認為煤炭行業要有一個更貼地的長期合同定價機制，短線市場就繼續炒

加價，只要呢個催化劑一日喺度，而依家魚缸氣氛咁差，相信資金都要繼續搵板塊炒作，煤炭股

相信會繼續受惠。

估值方面，現時依然非常便宜，預測市盈率約５﹒８倍，而過去五年中位數約為６﹒８倍，

某程度反映估值現時遭市場低估。另外，以今日個股價計算，預測股息率有成１０厘，相信都會

吸引唔少基金繼續部署。

望下資金流，根據《經濟通ＨＶ２系統》，最近５個交易日平均大戶主動買貨比率為６２％

，近５日平均流入亦超過７０００萬，反映好友短線全面佔上風！

不過市況波動，博客建議大家小注怡情就好，等回調至約１８銀吸納，目標價２４銀，但收

穿１７銀要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

