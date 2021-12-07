《傳聞》創維（７５１）加力海外業務；內地車企加速布局自動駕駛

《傳聞》創維集團（００７５１）除了光伏業務收入增加外，據悉亦積極加力以東南亞與非

洲為重點的海外業務發展，股價回落到４﹒７至４﹒９元有一定支持力。

市場消息稱，內地車企全力拓展新能源車的同時，也加速布局自動駕駛系統，開拓業務新增

長點，近日顯著調整的車股成為低吸良機。五菱汽車（００３０５）昨日回調１１％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

