《傳聞》創維（７５１）加力海外業務；內地車企加速布局自動駕駛

《傳聞》創維集團（００７５１）除了光伏業務收入增加外，據悉亦積極加力以東南亞與非
洲為重點的海外業務發展，股價回落到４﹒７至４﹒９元有一定支持力。
市場消息稱，內地車企全力拓展新能源車的同時，也加速布局自動駕駛系統，開拓業務新增
長點，近日顯著調整的車股成為低吸良機。五菱汽車（００３０５）昨日回調１１％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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