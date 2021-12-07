  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/12/2021 09:01

《傳聞》創維（７５１）加力海外業務；內地車企加速布局自動駕駛

　　《傳聞》創維集團（００７５１）除了光伏業務收入增加外，據悉亦積極加力以東南亞與非
洲為重點的海外業務發展，股價回落到４﹒７至４﹒９元有一定支持力。
　　市場消息稱，內地車企全力拓展新能源車的同時，也加速布局自動駕駛系統，開拓業務新增
長點，近日顯著調整的車股成為低吸良機。五菱汽車（００３０５）昨日回調１１％。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向07/12/2021
惠理高級基金經理徐福宏出席富途網上直播 明年留意四大投資主題 中國市場看高一線
市場動向07/12/2021
富達國際中國境外分銷業務總監黃子亮出席富途網上直播 明年通脹成主題概念 留意收益型策略
財經熱話07/12/2021
【虛幣世界】比特幣重返五萬美元，柴犬幣漲逾8%
財經熱話06/12/2021
新世界倡建私人資助房屋　市價五折出售　首期13.5萬上車
財經熱話06/12/2021
商湯集團明日起招股　入場費約4030元
中國故事06/12/2021
《神州經脈》人行降準釋萬二億　恒大債務違約坐實　滬指升勢不保
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

3香港推出高性價比的「5G 股票王Lite SIM」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務Level 1

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金