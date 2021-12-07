《魚缸博客》博內房氣氛轉好少注撈明源雲，現價吼入！

《魚缸博客》博客建議大家留意下明源雲（００９０９）。

首先，近期阿爺對內房嘅監管有鬆綁跡象，最近國家主席習近平於政治局會議提到，要推進

保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者嘅合理住房需求，促進房地產業健康發展和良

性循環。中金提到，中央政治局會議對房地產問題嘅表態時點、內容、級別均超預期，最高層政

策態度已明朗，後續政策力度可預期，認為目前房地產板塊配置契機漸顯。

而明源雲主要係中國為房地產產業提供軟件解決方案，包括企業資源管理（ＥＲＰ）解決方

案及ＳａａＳ（軟件即服務）產品，相信短線可以受惠於內房反彈呢一水。

另外，最新公司主席、執行董事兼一名控股股東高宇和執行董事兼一名控股股東陳曉暉分別

增持４０萬和５０萬股，合共９０萬股，反映公司高管對公司發展前景非常有信心。

再講公司近期獲大摩吹奏，估計股價在未來１５日內將上升，發生此概率料７０％至８０％

，大摩予評級「增持」，目標價３６銀。

最後，依家買科技股都屬於短炒，現階段買走佬位夠近。博客建議現價約２１銀少注炒下，

上望２５銀先，但跌穿１９銀就立即走佬。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

