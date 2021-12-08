《傳聞共賞》龍源加快建設風電項目；中集車輛推進油改電項目

《傳聞共賞》 阿里巴巴空倉回補；中集車輛（１８３９）推進油改電項目

龍源（９１６）加快建設風電項目；油氣開採裝備需求上升

兩隻ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ下周一上市



《昔日傳聞》 金屬跌價有利家電股；酷派（０２３６９）力拓手機市場

創維（７５１）加力海外業務；內地車企加速布局自動駕駛

金管局研替代付款機制不經律師行，涉按揭物業用本票交收

傳長實（０１１１３）向韓國國民年金售瑞銀倫敦總部物業

歐美基金加倉港交所（３８８）；中冶低碳改造工程訂單增

紫金（０２８９９）海外礦產收入升；中芯力爭市場佔率

傳東亞（２３）擬售藍十字保險，估將可套３億至４億美元

酷派搶佔內地手機市佔率；煤價回落有利水泥行業

半掛車海外市場需求大；內地氧化鋁價格高位徘徊

期指大戶夾淡倉；歐美基金加倉亞股科網股成低吸目標

本地地產股沽壓未止；中信建投積極布局北交所

銀行搶攻港漂，優惠按息低至Ｈ＋１﹒２８厘

傳淡友開始分段補倉；控疫佳海外生產訂單加快流向內地

光伏硅料價格高位回調；外貿強勁利好內地港口股

疫情有利網上電子產品銷售；內地風電裝機快速增長

資金流入自動駕駛板塊；哈爾濱動力（１１３３）升級轉型

盈富（０２８００）邀資產管理商提建議，為換經理人鋪路

農夫山泉（９６３３）拓茶飲料產品；匯控成大戶造淡棋子



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

