《傳聞共賞》龍源加快建設風電項目；中集車輛推進油改電項目

《傳聞共賞》 阿里巴巴空倉回補；中集車輛（１８３９）推進油改電項目
龍源（９１６）加快建設風電項目；油氣開採裝備需求上升
兩隻ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ下周一上市
《昔日傳聞》 金屬跌價有利家電股；酷派（０２３６９）力拓手機市場
創維（７５１）加力海外業務；內地車企加速布局自動駕駛
金管局研替代付款機制不經律師行，涉按揭物業用本票交收
傳長實（０１１１３）向韓國國民年金售瑞銀倫敦總部物業
歐美基金加倉港交所（３８８）；中冶低碳改造工程訂單增
紫金（０２８９９）海外礦產收入升；中芯力爭市場佔率
傳東亞（２３）擬售藍十字保險，估將可套３億至４億美元
酷派搶佔內地手機市佔率；煤價回落有利水泥行業
半掛車海外市場需求大；內地氧化鋁價格高位徘徊
期指大戶夾淡倉；歐美基金加倉亞股科網股成低吸目標
本地地產股沽壓未止；中信建投積極布局北交所
銀行搶攻港漂，優惠按息低至Ｈ＋１﹒２８厘
傳淡友開始分段補倉；控疫佳海外生產訂單加快流向內地
光伏硅料價格高位回調；外貿強勁利好內地港口股
疫情有利網上電子產品銷售；內地風電裝機快速增長
資金流入自動駕駛板塊；哈爾濱動力（１１３３）升級轉型
盈富（０２８００）邀資產管理商提建議，為換經理人鋪路
農夫山泉（９６３３）拓茶飲料產品；匯控成大戶造淡棋子
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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