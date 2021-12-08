《傳聞》阿里巴巴空倉回補；中集車輛（１８３９）推進油改電項目

《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）單日急升１２％，以１２６﹒５元收市。傳聞淡友空倉回
補，推動股價強勁反彈，，但預期在１３０至１３５元阻力不輕，需要消化不少蟹貨。
中集車輛（０１８３９）昨日（７日）爆升１６％，以６﹒５２元收市。據悉中集輛積極推
進油改電項目，包括研發電動混凝土車，惟短期股價累積升幅大，現價不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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阿里高層換血惹憧憬急彈逾一成 否極泰來?
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