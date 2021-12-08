《傳聞》兩隻ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ下周一上市

《傳聞》港交所（００３８８）推出ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數期貨合約近兩個月後

，終於有首批追蹤有關指數的交易所買賣基金（ＥＴＦ）在港掛牌。市場消息指，華夏基金（香

港）及南方東英正籌備推出ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ，兩隻ＥＴＦ將同時於下周一（１３日）

在港上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

