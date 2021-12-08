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即市新聞

08/12/2021 11:58

《魚缸博客》內房融資問題改善，中建材升勢逐步現！

　　《魚缸博客》內房融資似乎好番些少，相信建築股表現都會好番些少。今日博客同大家睇下
中國建材（０３３２３）。
　　中國建材係一間主要經營水泥、輕質建材、玻璃纖維及複合材料以及工程服務業務嘅國企，
去到２０２１年９月為止九個月，集團營業額上升８﹒５％到１９７１﹒８億銀人民幣，股東應
佔溢利增長１６﹒７％至１３５﹒７億銀人民幣，經營穩健，資產回報率都逐步增加到
２﹒７８１％。
　　１１月份全國水泥價格大幅回落，部分地區袋裝水泥價格累計降幅去到每噸１５０銀，主要
因為對水泥需求唔高。中國建材一間建築公司，水泥當然好緊要啦，水泥價格跌，股價表現當然
受到影響啦，成個１１月份累跌一成三。
　　不過所謂「有危自有機」，搞到鑊粥嘅內房問題令唔少樓起唔到，或者交唔到畀人，建築股
都唔好過，不過呢排有好消息！事關有唔少神州媒體報道，１１月房地產貸款投放在１０月大幅
回升基礎上，繼續保持環比同比雙升態勢，初步預計同比多增約２０００億元人民幣。另外，據
Ｗｉｎｄ數據統計，１１月房地產企業境內債券發行金額４７１億元人民幣，環比增長８４％。
融資方面有希望，相信都會恢復建築需求，對中建材都有利。
　　從日線圖嚟睇，股價自９月初升到１３﹒５８銀高位後回落，期間曾三次挑戰突破２０天線
都唔成功，但去到１２月１號跌到８﹒４銀後就有明顯支持，去到１２月６號仲升穿２０天線，
突破後相信短期股價仲有得升。睇番股價今年曾四度跌到８﹒２銀水平，跌唔穿之餘仲有得反彈
，相信呢個位置有好強支持，可以喺８﹒２銀吸納。另外，股價喺６月開始升到１０﹒６銀水平
有阻力，可以訂呢個位作為上望目標。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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