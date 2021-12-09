《傳聞》中國電力提升清潔能源佔比；汽車產能交付趨增

《傳聞》中國電力（０２３８０）走勢呈強，昨上升１１％。據聞中國電力進一步提升清潔

能源佔比，推進山西大同低碳綠色能源基地及遼寧朝陽新能源基地建設，宜待股價回落至４﹒５

元以下水平低吸。

市場消息稱，內地汽車芯片荒持續緩解，汽車行業生產與交付逐步增加，利好車股股價走勢

。廣汽集團（０２２３８）昨日表現最突出，上升４﹒５％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

