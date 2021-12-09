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即市新聞

09/12/2021 09:01

《傳聞》港府研「疫苗通行證」谷針，料農曆新年後方推出

　　《傳聞》今天（９日）起，進入食肆等１８類表列處所，市民都要使用「安心出行」應用程
式；市場消息指，港府正研究推出「疫苗通行證」，市民進入食肆等處所要先打針。
　　消息指，推行「疫苗通行證」前，需要時間與各方商討，也要有一定時間讓希望取得「通行
證」的市民，先去接種疫苗，因此不會急於出台，預料不會在明年２月、即農曆新年前推出。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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