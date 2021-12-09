《魚缸博客》內房解危，物管受惠，華潤萬象吼得過

《魚缸博客》內地房企近排就再度鬆綁，容許開始發行ＡＢＳ（資產抵押證券）嚟自救，今

日博客就同大家睇吓物管股。

不嬲都話，物管股同內房股息息相關，但又比起內房股波幅無咁大，受影響時都會少啲。但

係呢排內房危機無咁勁，所以唔少股都可以留意吓。

大摩就發表研究報告講物管股，話內地房地產市場轉弱或者會令物管公司盈利削弱，但係隨

著有ＡＢＳ等嘅寬鬆措施，預計物管行業今年全年會增長６０％，將會有利物管股回彈。大摩預

計，物管行業的盈利增長會喺２０２３年正常化。大摩就睇好兩類背景嘅物管股，包括具有國企

背景以及資產負債穩健的民營企業。

而博客就睇中華潤萬象生活（０１２０９），首先當然係因為佢國企背景，要發圍起上嚟當

然容易得多。睇番半年業績，華潤萬象都唔錯，純利８﹒０６億人仔，按年升１﹒３８倍；毛利

１３億人仔多過舊年七成。

價位方面，華潤萬象日線圖ＭＡＣＤ現時位於零軸之上，移動平均線亦呈向上趨勢。不過近

幾日升幅比較大，建議回落少少再買入；而近月兩次低位都跌唔穿３７銀以下，可以喺呢個支持

位以上吼入，目標先睇上個月高位４２﹒６銀，突破到可以再睇高到４５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

