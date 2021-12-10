《傳聞》內地券商收入上升；房地產信貸復常利水泥業

《傳聞》近月中國Ａ股呈現向上突破跡象，據悉內地投資者入市意欲大增，券商在佣金與融
資融券收入顯著上升，支持中信証券（０６０３０）股價呈強，惟在２２元阻力不輕。
中央繼續支持房地產合理正常融資，據聞房地產企業信貸逐步復常，將帶動房地產投資，利
好水泥行業。水泥股借勢反彈，華潤水泥（０１３１３）短期反彈目標為６﹒５至６﹒６元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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