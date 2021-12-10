《魚缸博客》龍源電力搞合併，未穿１５銀唔使驚！

《魚缸博客》今日博客同大家睇下龍源電力（００９１６）。

龍源電力主要從事銷售風力同煤炭發電、銷售煤炭同其他相關業務。去到２０２１年９月為

止九個月，集團營業額升兩成八到２５５﹒８７億銀人民幣，股東應佔溢利增長近三成到

５０５７億銀人民幣。當中，風電營業額升近一成八到１６９﹒５８億銀人民幣，佔總營業嘅六

成六；風電發電量增加近一成九到３７０﹒３１億千瓦時，業績都幾靚仔。

點解咁強調風電呢？因為近排有單好重要嘅利好消息！公司近日獲中證監批准，成功合併內

蒙古平莊能源，亦會買風電資產控股裝機容量１９９﹒５１萬千瓦，而龍源依家喺全國有３００

幾個風電場，業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份，亦係全球最大嘅風電運營商

，呢次交易相信行業龍頭位更加硬淨。另外，有阿爺大力支持新能源，為其加持，龍源可以話係

如虎添翼。

從日線圖嚟睇，前兩日股價受合併刺激，合計急升超過一成二，依家升穿晒所有平均線，

ＭＡＣＤ牛差距亦都闊咗，估計短線仲有得升。睇番１０月２８號同１１月５號升到去１９銀水

平後有好大阻力，所以目標暫時上望１９銀先。仲有，股價呢三個月內兩次都跌唔穿１５銀附近

位置，相信呢個位有好大支持，未跌穿１５銀都仲可以繼續揸！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

