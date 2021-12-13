《傳聞共賞》鋰材料價格續升，內地擴大消費利好車市

《傳聞共賞》 鋰材料價格續升；京東（０９６１８）加力跨境電商

內地擴大消費利好車市；傳跨境保險將有進展保險股望受惠



《昔日傳聞》 信義光能擴大發電場項目；時代電氣ＩＧＢＴ訂單增

內地券商收入上升；房地產信貸復常利水泥業

港府研「疫苗通行證」谷針，料農曆新年後方推出

銀娛將維持營運中介人貴賓廳，美資或全退

佳兆業接近與債券持有人達成保密協議，為融資談判鋪路

內地調味料產品續漲價；國際航空貨運大旺

中國電力提升清潔能源佔比；汽車產能交付趨增

阿里巴巴空倉回補；中集車輛（１８３９）推進油改電項目

龍源（９１６）加快建設風電項目；油氣開採裝備需求上升

金屬跌價有利家電股；酷派（０２３６９）力拓手機市場

創維（７５１）加力海外業務；內地車企加速布局自動駕駛

金管局研替代付款機制不經律師行，涉按揭物業用本票交收

傳長實（０１１１３）向韓國國民年金售瑞銀倫敦總部物業

歐美基金加倉港交所（３８８）；中冶低碳改造工程訂單增

紫金（０２８９９）海外礦產收入升；中芯力爭市場佔率

傳東亞（２３）擬售藍十字保險，估將可套３億至４億美元

酷派搶佔內地手機市佔率；煤價回落有利水泥行業

半掛車海外市場需求大；內地氧化鋁價格高位徘徊

期指大戶夾淡倉；歐美基金加倉亞股科網股成低吸目標

本地地產股沽壓未止；中信建投積極布局北交所

銀行搶攻港漂，優惠按息低至Ｈ＋１﹒２８厘

傳淡友開始分段補倉；控疫佳海外生產訂單加快流向內地

光伏硅料價格高位回調；外貿強勁利好內地港口股

疫情有利網上電子產品銷售；內地風電裝機快速增長



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

