《傳聞》太陽城博彩中介已於上周五結業

《傳聞》市場消息指，澳門賭業猛人周焯華被捕後，旗下主要經營澳門貴賓廳業務的太陽城

博彩中介一人有限公司，已於上周五（１０日）結束業務。消息指，因收到各娛樂場通知暫停與

該公司的合作關係，另要配合司法程序暫停系統，故公司不能運作。結束業務後，公司會與相關

部門協力確保事件順利過渡，稍後會發布安排。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

