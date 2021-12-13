《傳聞》太陽城博彩中介已於上周五結業

《傳聞》市場消息指，澳門賭業猛人周焯華被捕後，旗下主要經營澳門貴賓廳業務的太陽城
博彩中介一人有限公司，已於上周五（１０日）結束業務。消息指，因收到各娛樂場通知暫停與
該公司的合作關係，另要配合司法程序暫停系統，故公司不能運作。結束業務後，公司會與相關
部門協力確保事件順利過渡，稍後會發布安排。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning13/12/2021
溫傑料港股24500將遇阻力 舜宇回吐屬意料之內
|財經熱話13/12/2021
【陶觀天下】警惕聯儲大幅加息 關注中國邊際寬鬆
|市場動向13/12/2021
醫療與金融相結合 實現產業持續發展
|財經熱話13/12/2021
【虛幣世界】比特幣走勢穩定，惟交易量仍然稍低
|中國故事10/12/2021
《神州經脈》監管出招人幣熄火 百城住宅庫存五年高 滬綜指回軟
|財經熱話10/12/2021
持續受困煤價調控 大行大降目標價 中煤兗煤再度下挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰