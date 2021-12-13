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即市新聞

13/12/2021 09:01

《傳聞》眾安銀行進行沙盒測試，料拓在港內地人市場

　　《傳聞》市場消息指，眾安銀行已就身在本港但只持內地身分證的內地人士開戶，進行沙盒
測試。測試開戶的對象為持國內身分證及簽證、短期在港逗留的內地人士，而開戶的內地人需要
持有入境紀錄證明。
　　消息指，其實除眾安銀行外，其他虛銀亦有申請進行有關沙盒測試，大型銀行的數碼銀行亦
有進行。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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