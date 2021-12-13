《傳聞》眾安銀行進行沙盒測試，料拓在港內地人市場

《傳聞》市場消息指，眾安銀行已就身在本港但只持內地身分證的內地人士開戶，進行沙盒
測試。測試開戶的對象為持國內身分證及簽證、短期在港逗留的內地人士，而開戶的內地人需要
持有入境紀錄證明。
消息指，其實除眾安銀行外，其他虛銀亦有申請進行有關沙盒測試，大型銀行的數碼銀行亦
有進行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|市場動向13/12/2021
惠理信貸投資研究及策略主管 何嘉寶 出席富途基金節 亞洲債券拆局 內房會否V型反彈？
|市場動向13/12/2021
紐約梅隆高級市場策略師 Lake Akoner 出席富途基金節 2022年市場展望
|大行報告13/12/2021
【大行炒D乜】匯證維持比亞迪買入評級 目標價微升至464元
|開市Good Morning13/12/2021
溫傑料港股24500將遇阻力 舜宇回吐屬意料之內
|財經熱話13/12/2021
【陶觀天下】警惕聯儲大幅加息 關注中國邊際寬鬆
|市場動向13/12/2021
醫療與金融相結合 實現產業持續發展
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰