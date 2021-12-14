《傳聞》內地推動氫燃料電池汽車應用；工程機械加速電動化

《傳聞》市場消息稱，內地多個地方政府出台氫燃料電池汽車政策，在公交、港口與物流方

面應用氫燃料電池汽車，濰柴動力（０２３３８）昨日（１３日）上升２％，短期續可看好。

另有消息稱，內地工程機構械電動化成為行業新增點，有助推動產品保持增長。例如有純電

動泵車的中聯重科（０１１５７）昨日乘勢大幅炒高５％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

