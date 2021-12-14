《傳聞》商湯（０００２０）擬削減集資規模

《傳聞》商湯集團（０００２０）遭美國列入投資黑名單，昨日宣布推遲上市。市場消息指

，公司目標是最快在年底前完成ＩＰＯ。據悉，商湯擬削減集資規模，最快日內上載更新版招股

書。若商湯要趕及在１２月底前上市，以此推算，該公司最遲須下周重新啟動招股。



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