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14/12/2021 10:56

《傳聞》商湯（０００２０）擬削減集資規模

　　《傳聞》商湯集團（０００２０）遭美國列入投資黑名單，昨日宣布推遲上市。市場消息指
，公司目標是最快在年底前完成ＩＰＯ。據悉，商湯擬削減集資規模，最快日內上載更新版招股
書。若商湯要趕及在１２月底前上市，以此推算，該公司最遲須下周重新啟動招股。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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