《魚缸博客》內需股暢旺，潤啤、青啤可待價吼入

《魚缸博客》臨近年尾節慶，大家使錢飲飲食食都會豪咗，所以近排內需股都好有支持，今

日博客就同大家睇吓啤酒股。

以為冬天係啤酒淡季，但係啤酒股近期都好硬淨，多次跑贏大市，反而諗住冬天旺季會帶動

嘅火鍋股就麻麻哋，所以我哋都係睇番啤酒。

啤酒股喺近期因為阿爺強調內需市場之下，走勢都穩陣。高盛早幾日就出咗報告講啤股，講

到今年疫情等等因素都的確令全個啤酒行業受挫，整體啤酒股股價全年至今都無咗１５％。但係

高盛就睇好啤酒業高端化轉型，相信行業會維持雙位數增長，產品價錢上升將會帶動毛利率。高

盛將潤啤（００２９１）列入「確信買入」名單，目標價由８２﹒１銀升到８４﹒５銀。青啤評

級就由「中性」升到「買入」，目標價由８４銀轉上８７銀。

睇番走勢，潤啤近呢個幾月都入咗橫行區間，而現價喺波幅頂，估計突破唔到６７﹒９頂位

嘅話都要先回一回，６０銀可以吼入。青啤（００１６８）就突破咗區間，走勢比較樂觀，

ＭＡＣＤ指標都喺零軸之上，同時快線上破慢線。青啤６８銀以上可以吼入，目標先睇７９銀，

收穿６６銀就要走走先！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

