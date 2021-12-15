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即市新聞

15/12/2021 09:00

《傳聞共賞》資金流入Ａ股ＥＴＦ；基金加倉港華燃氣（１０８３）

《傳聞共賞》　　資金流入Ａ股ＥＴＦ；全球電腦出貨量續升利聯想集團
　　　　　　　　新能源車估值修正；基金加倉港華燃氣（０１０８３）

《昔日傳聞》　　內地推動氫燃料電池汽車應用；工程機械加速電動化
　　　　　　　　光伏硅料持續跌價；全球汽車顯示屏出貨增
　　　　　　　　鋰材料價格續升；京東（０９６１８）加力跨境電商
　　　　　　　　內地擴大消費利好車市；傳跨境保險將有進展保險股望受惠
　　　　　　　　報道指眾安正進行沙盒測試，料拓在港內地人市場
　　　　　　　　太陽城博彩中介已於上周五結業
　　　　　　　　信義光能擴大發電場項目；時代電氣ＩＧＢＴ訂單增
　　　　　　　　內地券商收入上升；房地產信貸復常利水泥業
　　　　　　　　港府研「疫苗通行證」谷針，料農曆新年後方推出
　　　　　　　　銀娛將維持營運中介人貴賓廳，美資或全退
　　　　　　　　佳兆業接近與債券持有人達成保密協議，為融資談判鋪路
　　　　　　　　內地調味料產品續漲價；國際航空貨運大旺
　　　　　　　　中國電力提升清潔能源佔比；汽車產能交付趨增
　　　　　　　　阿里巴巴空倉回補；中集車輛（１８３９）推進油改電項目
　　　　　　　　龍源（９１６）加快建設風電項目；油氣開採裝備需求上升
　　　　　　　　金屬跌價有利家電股；酷派（０２３６９）力拓手機市場
　　　　　　　　創維（７５１）加力海外業務；內地車企加速布局自動駕駛
　　　　　　　　金管局研替代付款機制不經律師行，涉按揭物業用本票交收
　　　　　　　　傳長實（０１１１３）向韓國國民年金售瑞銀倫敦總部物業
　　　　　　　　歐美基金加倉港交所（３８８）；中冶低碳改造工程訂單增
　　　　　　　　紫金（０２８９９）海外礦產收入升；中芯力爭市場佔率
　　　　　　　　傳東亞（２３）擬售藍十字保險，估將可套３億至４億美元
　　　　　　　　酷派搶佔內地手機市佔率；煤價回落有利水泥行業
　　　　　　　　半掛車海外市場需求大；內地氧化鋁價格高位徘徊

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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