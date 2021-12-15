《傳聞》資金流入Ａ股ＥＴＦ；全球電腦出貨量續升利聯想集團

《傳聞》雖然港股表現不濟，但據聞外資對中國股票投資意欲依然高漲，資金持續流入Ａ股
ＥＴＦ，押注明年Ａ股絕地大反彈。南方Ａ５０中國（０２８２２）１８﹒４至１８﹒６元可低
吸。
由於新冠變種病毒來襲，部分國家地區收緊防疫措施，據悉全球電腦出貨量增長勢頭持續，
支持聯想集團（００９９２）股價昨日股價逆市上升。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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