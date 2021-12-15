《傳聞》新能源車估值修正；基金加倉港華燃氣（０１０８３）

《傳聞》近日新能源車股價普遍下跌，傳聞基金持有新能源車股獲利豐厚，趁年結沽出估值

較高的股份，加速新能源車估值修正。小鵬汽車（０９８６８）昨日（１４日）下跌３﹒３％，

技術性走勢轉弱。

港華燃氣（０１０８３）股價呈大強勢，昨日逆市上升。傳聞基金大戶大舉加倉港華燃氣，

看好其光伏與儲能業務，惟短期股價升幅大，現價不宜高追。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

