《傳聞》房委會將加快開會討論新居屋選址及收緊轉售限制

《傳聞》市場消息指，資助房屋小組將於聖誕節前加開會議，討論新一期居屋選址，更重要
是會商討收緊資助房屋的轉售限制，避免單位出現炒賣。新盤將於明年銷售。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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