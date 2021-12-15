《傳聞》房委會將加快開會討論新居屋選址及收緊轉售限制

《傳聞》市場消息指，資助房屋小組將於聖誕節前加開會議，討論新一期居屋選址，更重要

是會商討收緊資助房屋的轉售限制，避免單位出現炒賣。新盤將於明年銷售。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

