《魚缸博客》特步跑得快，唔追就奇怪！

《魚缸博客》喺多間內房接二連三咁出現危機之下，魚缸近排都係頭耷耷，今日博客就同大

家睇吓走勢唔同啲嘅體品股特步（０１３６８）。

特步早兩日就公布，將會向虎都世紀續租辦公室，為期兩年；而特步同虎都世紀都係母企萬

興國際旗下嘅。通告仲話，預期將繼續向虎都世紀租用有關物業，以滿足集團未來不時的業務所

需。消息出咗之後，特步股價就係咁升，估計「孖屐」就係睇好特步喺今年零售增速放緩之下，

仲有信心繼續擴張，所以股價呢幾日升得咁勁。

加上仲有滙證唱好，提到特步零售銷售增速從上半年的４２﹒５％降至第三季度的１５％，

但就覺得河南電力管控及洪災係對第三季度銷售產生負面影響嘅一次性因素。滙證睇好特步第四

季度核心品牌零售增長將逐步加快到２０％以上。滙證都睇好特步旗下新品牌Ｓａｕｃｏｎｙ有

望可以喺２０２３年成為扭虧為盈的驅動力，維持「買入」評級同１９﹒５銀目標價。

因為呢兩個消息，特步已經突破咗兩個幾月以來的橫行區間，連升咗七日，ＭＡＣＤ都上番

零軸上面，走勢唔錯！但係同時而家ＲＳＩ水平已經比較高，預計之後可能會有些少獲利回吐，

但係嚟緊冬奧氣氛短期內都可以支持體品股。博客建議按之前區間頂，１１銀以上都可以追入，

目標睇１４銀先，收穿１０銀就要走走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

