《傳聞》基金減倉生物醫藥股；內地水泥需求上升

《傳聞》中美角力，地緣政治風險增，傳聞基金被逼減倉生物醫藥股，藥明生物
（０２２６９）昨日（１５日）單日急跌１９％，短期股價沽售難消，宜趁高減磅。
現水平水泥股有企穩跡象，據悉內地部分地區房產與基建開工恢復，帶動水泥需求上升，對
水泥行業有好作用，中國建材（０３３２３）昨日逆市上升０﹒１元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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