《魚缸博客》潤啤走向高端化，大行唱好值得買！

《魚缸博客》呢排魚缸走勢唔太穩定，反而有唔少人吼啤酒股，今日同大家講下華潤啤酒
（００２９１）。
潤啤２０２１年上半年度，集團營業額上升１２﹒８％至１９６﹒３４億銀人民幣，股東應
佔溢利增長１﹒１倍至４２﹒９１億銀人民幣。整體毛利增加１８﹒１％至８３﹒０５億銀人民
幣，毛利率上升１﹒９個百分點至４２﹒３％。期內，集團整體啤酒銷量上升４﹒９％至６３４
萬千升，其中次高檔同以上啤酒銷量增長５０﹒９％至１００萬千升；整體平均銷售價格按年上
升７﹒５％。２０２１年６月３０日，集團喺中國內地２５個省、市、區營運６８間啤酒廠，年
產能１８７０萬千升。
業績唔錯之餘，潤啤都畀大行睇好。高盛發表研究報告，將潤啤列入「確信買入」名單。該
行解釋，市場近年對啤酒業的焦點都落喺高端化轉型上，其中潤啤最受市場睇好，旗下
Ｓｕｐｅｒ Ｘ、喜力及Ｍａｒｒｓｇｒｅｅｎ等產品都有唔錯表現，並預料會繼續推動高端
化走勢，增長空間較大。仲有，潤啤最近將其業務版圖擴大到白酒業，相信有助提升未來毛利率
。
根據中國酒業協會資料，舊年內地啤酒市場份額最大嘅公司仍然係潤啤，市佔率３１﹒９％
，明顯領先青啤（００１６８）同百威亞太（０１８７６）旗下嘅百威英博。之後仲走向高檔市
場發展嘅話，相信更加有助鞏固龍頭地位。
潤啤今日主動買沽比例係５９：４１，當中大戶主動買沽比例更加去到８４：１６，而５日
平均嚟講亦都有５９：４１，反映都有唔少投資者留意呢隻股票。從日線圖嚟睇，股價上日最高
升到６８﹒７銀，升穿保力加通道頂部之後稍為回落，ＭＡＣＤ熊差距亦逐步收窄，相信股價嚟
緊幾日會調整。博客建議大家喺２０天線約６４﹒４８銀吸納，上望目標睇返６月初高位
７５﹒６８銀，未跌穿保力加通道底部６１﹒１９銀仲可以揸住！
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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