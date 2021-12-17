  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/12/2021 09:01

《傳聞》醒目資金押注銀行股；鋼材需求有改善

　　《傳聞》英倫銀行意外加入加息行列，意味全球利率將觸底回升。據悉醒目資金押注息差持
續改善的銀行股，利好匯豐控股（００００５）股價，短期可以看高一線。
　　市場消息稱，隨著近期汽車產業、製造業用鋼需求恢復，鋼材庫存持續走低，有利鋼材行業
景氣。馬鋼（００３２３）昨日反彈３﹒７％，短期上試３﹒２元阻力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/12/2021
【虛幣世界】市場消化加息消息，加密貨幣市場普跌
財經熱話16/12/2021
警方證監會拘9人　涉「唱高散貨」造市洗黑錢
中國故事16/12/2021
《神州經脈》美國因芬太尼制裁中企　中俄謀合作抗霸權　滬指高收
財經熱話16/12/2021
兗煤擬向多礦種開發轉型　股價飆逾兩成
財經熱話16/12/2021
比亞迪贛鋒雖續受惠國策　惟年內升幅已巨宜先鎖定利潤伺低撈
財經熱話16/12/2021
【大國博弈】醫療股烽煙四起　專家籲把握藥明生物最後逃生門！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金