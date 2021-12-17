《傳聞》醒目資金押注銀行股；鋼材需求有改善

《傳聞》英倫銀行意外加入加息行列，意味全球利率將觸底回升。據悉醒目資金押注息差持
續改善的銀行股，利好匯豐控股（００００５）股價，短期可以看高一線。
市場消息稱，隨著近期汽車產業、製造業用鋼需求恢復，鋼材庫存持續走低，有利鋼材行業
景氣。馬鋼（００３２３）昨日反彈３﹒７％，短期上試３﹒２元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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