《傳聞》內地基建加速上馬；航運運費高企延續至明年

《傳聞》市場消息稱，內地地方專項債陸續提前下達，基建項目投資將加速上馬，有利中國

交通建設（０１８００）訂單增加，短期上試４﹒３至４﹒４元阻力。

美國港口擠塞問題未解，據悉航運運費企將延續至明年，近月東方海外國際（００３１６）

股價再度走強，昨日上升３％，惟短期股價受制１８０元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

