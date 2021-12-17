《傳聞》「微信女」案傳涉金匯教育超凡網絡高層

《傳聞》警方與證監會昨日舉行記者會，交代一項打擊唱高散貨集團的拘捕行動，當局懷疑

有不法分子自２０２１年初串通３間上市公司管理層進行唱高散貨（又稱「微信女」）的投資騙

局，非法獲利１﹒７６億元。

市場消息指，被捕人士除包括龍皇集團（０８４９３）創辦人、名廚「幟哥」黃永幟外，傳

涉及金匯教育（０８１６０）及超凡網絡（０８１２１）高層。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

