《魚缸博客》營銷渠道多元化，旺旺揸住唔駛怕！

《魚缸博客》今日同大家睇下食品股中國旺旺（００１５１）。

先講公司業績，截至今年９月底止中期，錄得純利２０﹒９億銀人仔，按年升７﹒０５％，

每股基本盈利１７﹒３２分，派中期息０﹒８３美仙。期內，收益１１３﹒８３億銀人仔，按年

升１０﹒５２％；毛利５３﹒２３億銀人仔，按年升７﹒２５％。呢份中期成績表都算做得唔錯

。

旺旺收益增加，可能同佢哋開拓新營銷渠道有關。公司以往比較依賴傳統營銷渠道，但依家

已經好唔同啦，會同唔同電商平台合作，另外仲會發掘母嬰渠道、ＯＥＭ代工同特通渠道等，希

望可以幫到產品銷量。事實上，公司２０２１上半年新興渠道佔總收益比接近雙位數，可以話係

嚟緊收益增加嘅重要一環。

有唔少大行幾睇好旺旺，花旗話公司渠道同品牌產品已經變得多元化，有助帶動２０２２至

２４年度營收增長，將目標價由８﹒８３元提高到９﹒２１元，升幅有４﹒３％。大和都有差唔

多睇法，話公司多咗用如線上Ｂ２Ｃ嘅新渠道，相信可以攞到客戶數據，並且做新產品開發，精

準營銷會更輕鬆，目標價就由７﹒９銀升到８﹒６銀。博客覺得依家網上營銷係大趨勢，中國旺

旺肯走出舊路，迎合潮流需要，加埋本身產品質同量都唔錯，相信公司業務增長會更加快。

部署方面，從日線圖嚟睇，股價喺７月尾跌到４﹒９１２銀低位後拾級而上，形成一個上升

軌，近呢三個月更加呈現「一浪高於一浪」嘅形態。不過，喺前日升到７﹒０９高位後回落，而

ＭＡＣＤ熊差距收窄，嚟緊幾日可能回調。

畢竟旺旺係內需股，防守性比較強，適合做中長線部署。近三個月有兩次都喺廿天線守得住

，博客建議大家可以等到依家廿天線６﹒６２銀吸納，上望目標睇上一個高位７﹒０９銀。另外

，股價舊年跌過去４﹒６９銀低位後，都未穿過呢個位置，大家未跌穿４﹒７銀都唔駛走人！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

