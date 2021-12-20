《傳聞共賞》大戶止蝕沽科網股；中國低碳改造訂單增

《傳聞共賞》 大戶止蝕沽科網股；避險資金推高金礦股

中國低碳改造訂單增；全球光纖光纜需求上升



《昔日傳聞》 「微信女」案傳涉金匯教育超凡網絡高層

醒目資金押注銀行股；鋼材需求有改善

內地基建加速上馬；航運運費高企延續至明年

英皇國際（００１６３）筲箕灣地盤獲財團６億洽至尾聲

基金減倉生物醫藥股；內地水泥需求上升

資金避險加注內地電力股；內地ＩＰＯ活躍利中金

資金流入Ａ股ＥＴＦ；全球電腦出貨量續升利聯想集團

新能源車估值修正；基金加倉港華燃氣（０１０８３）

房委會將加快開會討論新居屋選址及收緊轉售限制

內地推動氫燃料電池汽車應用；工程機械加速電動化

光伏硅料持續跌價；全球汽車顯示屏出貨增

鋰材料價格續升；京東（０９６１８）加力跨境電商

內地擴大消費利好車市；傳跨境保險將有進展保險股望受惠

報道指眾安正進行沙盒測試，料拓在港內地人市場

太陽城博彩中介已於上周五結業

信義光能擴大發電場項目；時代電氣ＩＧＢＴ訂單增

內地券商收入上升；房地產信貸復常利水泥業

港府研「疫苗通行證」谷針，料農曆新年後方推出

銀娛將維持營運中介人貴賓廳，美資或全退

佳兆業接近與債券持有人達成保密協議，為融資談判鋪路

內地調味料產品續漲價；國際航空貨運大旺

中國電力提升清潔能源佔比；汽車產能交付趨增

阿里巴巴空倉回補；中集車輛（１８３９）推進油改電項目

龍源（９１６）加快建設風電項目；油氣開採裝備需求上升

金屬跌價有利家電股；酷派（０２３６９）力拓手機市場

創維（７５１）加力海外業務；內地車企加速布局自動駕駛

金管局研替代付款機制不經律師行，涉按揭物業用本票交收

傳長實（０１１１３）向韓國國民年金售瑞銀倫敦總部物業

歐美基金加倉港交所（３８８）；中冶低碳改造工程訂單增

紫金（０２８９９）海外礦產收入升；中芯力爭市場佔率



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

