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即市新聞

20/12/2021 09:01

《傳聞》中國低碳改造訂單增；全球光纖光纜需求上升

　　《傳聞》中國積極推動節能減碳，據悉鋼鐵等行業低碳改造工程訂單增加，有利中國中冶
（０１６１８）業務發展，股價抗跌能力強。
　　配合全球５Ｇ應用普及化，據悉全球光纖光纜需求上升，主要是電訊商招標明顯增加，利好
長飛光纖（０６８６９）業務，上周五升５﹒７％，宜待股價回落至１３元以下低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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