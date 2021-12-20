《魚缸博客》潤電合資搞太陽能電池，發展新能源有心唔怕遲！

《魚缸博客》魚缸跌穿兩萬三，呢鋪真係好弊！呢個時勢，都要搵啲比較有前景嘅股票，博

客今日帶大家睇潤電（００８３６）。

睇下業績先，截至２０２１年６月止六個月，集團營業額上升３５﹒４％到４２２﹒３９億

銀，股東應佔溢利增加１２﹒７％到５１﹒０５億元。值得留意嘅係可再生能源業務，營業額升

５８﹒４％到１０１﹒８５億銀，分部利潤增加７０﹒５％到５１﹒０６億銀。

眾所周知，阿爺有決心搞好碳中和，「新能源」呢三隻字當然要睇實。本身搞開火力發電嘅

潤電，都順住個勢發展可再生能源，增加風電、水電同光伏發電等佔比。呢排公司有單重要消息

！集團旗下嘅華潤物流同舟山海洋、愛康科技成立合營企業，諗住喺舟山市開發一個高效異質結

太陽能電池同組件嘅項目，項目遠期規模１２ＧＷ，一期規劃建設３ＧＷ。公司話，呢個項目會

幫到喺當地攞到新能源發展資源，亦幫到公司做產業鏈延伸添。

從日線圖嚟睇，股價由１１月初回落，跌到當月２３號１７﹒１８銀低位之後逐步回升，但

去到琴日升到２７﹒３銀歷史新高之後回吐。博客建議大家可以等到廿天線２２﹒６銀水平吸納

，上望目標２８銀，未跌穿１７﹒８銀仲可以揸住！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

