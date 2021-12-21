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即市新聞

21/12/2021 09:00

《傳聞共賞》環球基金增加現金比重；內地５Ｇ用戶增速加快

《傳聞共賞》　　多晶硅產能大增；環球基金增加現金比重累基金愛股
　　　　　　　　跨境電商有利航運股；內地５Ｇ用戶增速加快

《昔日傳聞》　　大戶止蝕沽科網股；避險資金推高金礦股
　　　　　　　　中國低碳改造訂單增；全球光纖光纜需求上升
　　　　　　　　「微信女」案傳涉金匯教育超凡網絡高層
　　　　　　　　醒目資金押注銀行股；鋼材需求有改善
　　　　　　　　內地基建加速上馬；航運運費高企延續至明年
　　　　　　　　英皇國際（００１６３）筲箕灣地盤獲財團６億洽至尾聲
　　　　　　　　基金減倉生物醫藥股；內地水泥需求上升
　　　　　　　　資金避險加注內地電力股；內地ＩＰＯ活躍利中金
　　　　　　　　資金流入Ａ股ＥＴＦ；全球電腦出貨量續升利聯想集團
　　　　　　　　新能源車估值修正；基金加倉港華燃氣（０１０８３）
　　　　　　　　房委會將加快開會討論新居屋選址及收緊轉售限制
　　　　　　　　內地推動氫燃料電池汽車應用；工程機械加速電動化
　　　　　　　　光伏硅料持續跌價；全球汽車顯示屏出貨增
　　　　　　　　鋰材料價格續升；京東（０９６１８）加力跨境電商
　　　　　　　　內地擴大消費利好車市；傳跨境保險將有進展保險股望受惠
　　　　　　　　報道指眾安正進行沙盒測試，料拓在港內地人市場
　　　　　　　　太陽城博彩中介已於上周五結業
　　　　　　　　信義光能擴大發電場項目；時代電氣ＩＧＢＴ訂單增
　　　　　　　　內地券商收入上升；房地產信貸復常利水泥業
　　　　　　　　港府研「疫苗通行證」谷針，料農曆新年後方推出
　　　　　　　　銀娛將維持營運中介人貴賓廳，美資或全退

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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