《魚缸博客》向員工獎賞股權，農夫山泉潛力未完？

《魚缸博客》今朝魚缸止一止血，個人都唔使咁虛脫！講番個股，博客今日同大家睇下一隻

曾經傳會染藍嘅農夫山泉（０９６３３）。

先睇業績，截至２０２１年６月止六個月，集團營業額增長３１﹒４％到１５１﹒７５億銀

人仔，股東應佔溢利增長４０﹒１％到４０﹒１３億銀人仔。期內，集團整體毛利增加

３３﹒７％到９２﹒４１億銀人他，毛利率升１個百分點到６０﹒９％。

淨係賣水都賣到咁勁？當然唔止賣水咁簡單！農夫山泉產品仲包括即飲茶類、功能飲料、果

汁飲料等等，喺江西省同新疆維吾爾自治區分別有鮮橙同蘋果加工及榨汁生產基地。集團仲會加

大以水果、茶、天然植物、咖啡同植物蛋白等天然原料為基礎嘅產品開發，進一步提升品牌影響

力及美譽度。

事實上，呢個品牌開創咗廿幾年，長期喺包裝水產品市場處於龍頭地位。依家仲打算拓展更

多唔同種類嘅飲品市場，加上線上線下嘅銷售渠道同營銷策略，相信可以加快業務增長，對將來

嘅業績都好大幫手。

更重要嘅係，農夫山泉上星期公布，董事會決議建議採納員工股權激勵計劃，打算向最多

１２０名員工授予股權激勵。雖然去到今年６月止，公司有２０７７３名員工，今次計劃佔嘅人

數唔係好多，但要包裝水都要有人整㗎，今次計劃真係行得成嘅話，某程度上都增加到員工積極

性，相信都可以幫到公司。

從日線圖嚟睇，農夫山泉上個月中開始，因為傳出染藍消息，股價曾經升到１９號嘅高位

４９﹒１５銀。雖然喺２０號裂口低開後，都沉咗個幾禮拜，但１２月７號去到當時廿天線

４６﹒０６銀附近有支持，之後逐步升到前日高位５０銀。１４天ＲＳＩ處於５７水平，同超買

區仲有一段距離，ＭＡＣＤ牛差距亦開始有擴闊跡象，但係現價差唔多去到保力加通道頂部，博

客建議喺廿天線４６﹒９銀吸納，目標睇番今年１月做嘅歷史高位６８﹒５銀，未穿３６銀仲可

以揸住！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

